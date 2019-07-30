При очистке колодца в селе под Киевом погибли коммунальщики

В понедельник, 29 июля, в селе Русаки Киевской области произошла трагедия. Как выяснили журналисты «Фразы», тут при очистке колодца погибли коммунальщики.

В ГСЧС сообщили, что колодец, где произошла трагедия, принадлежит КП Иванковского коммунального управления водного хозяйства.

Оттуда достали три тела: один сотрудник КП (1986 года рождения) погиб на месте, еще двое (оба 1975 года рождения) скончались после приезда «скорой помощи».

Известно, что коммунальщики проводили тут плановые работы по замене задвижки.

Выясняются причины трагедии.

Как писала «Фраза», под Киевом, катаясь на самодельном снегоходе, погибли люди.

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