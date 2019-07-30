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В ООН рассказали, в каких странах чаще всего убивают детей

В ООН рассказали, в каких странах чаще всего убивают детей

В ООН составили страшный список стран, где чаще всего гибнут дети. Как выяснили журналисты «Фразы», 2018 год стал рекордным в плане жертв в результате вооруженных конфликтов среди несовершеннолетних.

Как сообщает офис генерального секретаря ООН, хуже всего дела обстоят в Афганистане: в прошлом году тут были убиты или пострадали 3062 ребенка.

Далее следуют Сомали (2300 детей), Нигерия (1947), Сирия (1854) и Йемен (1689).

Все это лишь официально подтвержденные данные. Реальное число жертв может быть куда большим.

Как писала «Фраза», пьяная россиянка покусала своих маленьких детей.

Ранее в Индии дети утонули, купаясь в канаве.

Тэги: ООН, мир, война, дети

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