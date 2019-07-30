Стало известно, сколько Усик заработает за дебютный бой в супертяжелом весе

Известный украинский боксер, бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик заработает в дебютном бою в тяжелом весе против Карлоса Такама $1,2 млн. Как выяснили журналисты «Фразы», гонорар камерунского бойца составит около $800 тыс.

Как сообщает Sport Arena, дебют Усика в супертяжелом весе состоится 12 или 19 октября 2019 года в американском Чикаго.

Как сообщала «Фраза», Усик должен был провести первый бой в тяжелом весе 25 мая 2019 года против камерунца Карлоса Такама в США.

Однако 8 мая стало известно, что бой откладывается на неопределенное время из-за травмы бицепса у боксера.