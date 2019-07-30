На популярном курорте в Запорожской области развелась опасная зараза

В Запорожской области увеличилось количество случаев заболевания острой кишечной инфекцией. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в Запорожском областном лабораторном центре Министерства здравоохранения Украины.

В частности, как сообщается, с 20 по 26 июля заболеваемость острой кишечной инфекцией на 27% превысила предыдущий показатель. Всего было зарегистрировано 275 случаев.

Среди причин заболеваний ОКИ чаще всего была некачественная мясная продукция — 24,2%, молочная продукция — 20%, овощи, фрукты — 17%.

Кроме того, 17 человек подхватили инфекцию после купания в водоеме. В частности, в реке Днепр (1 случай), а также в Кирилловке (2 человека) и Бердянске (14 случаев) на Азовском море.

Как сообщала «Фраза», 24 июля 2019 года на популярном украинском курорте в Железном Порту отравились сразу восемнадцать отдыхающих. Причиной такого масштабного отравления стали морепродукты — вареные креветки, рапаны и мидии.