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Строитель финансовых пирамид: СМИ рассказали о владельце завода минеральных вод Никифорове

Строитель финансовых пирамид: СМИ рассказали о владельце завода минеральных вод Никифорове

Собственник завода минеральной воды Дмитрий Никифоров продолжает строить кредитные пирамиды и привлекать инвестиции под залог несуществующих или в десятки раз переоцененных активов. Об этом сообщает «Апостроф» со ссылкой на "Акценты".

Компания, которую Никифоров продает инвесторам под брендом «Минеральные воды Карпат», не является непосредственным недропользователем. Разрешениями владеет компания «Мизунь» (ЕГРПОУ 32149452), опутанная просроченными кредитными обязательствами на более чем 10 млн грн. Против нее действует несколько десятков исполнительных производств по принудительному взысканию задолженностей.

Журналисты уточнили, что Дмитрий Никифоров имеет длинный послужной список махинаций с кредитными залогами и «мусорными» ценными бумагами. В 2011 году его компания «Элегант Инвест» совместно с «Танталит» участвовала в выведении из государственного фонда земель госрезиденции «Межигорье», сообщает «Экономическая правда» со ссылкой на «Коммерсант-Украина».

В 2014 году компании «Омега» (ЕГРПОУ 32851574) и «Газприбор» (ЕГРПОУ 05453410), подконтрольные Никифорову, использовались для вывода более 300 млн грн из банка «Порто-Франко». В результате оценочная стоимость активов банка оказалась меньше балансовой в 25 раз.

Корпоративный фонд «Элит» (ЕГРПОУ 37500445), являвшийся участником ООО «ТПК «Омега», постоянно фигурирует в судебных решениях, касающихся деятельности конвертационных центров и оборота фиктивных ценных бумаг.

«Элит» также был одним из залогодателей бумаг компании Никифорова «Газприбор», которые служили обеспечением по кредитным договорам обанкротившегося банка «Национальные инвестиции», не погашенным до сего дня.

Аналогичная ситуация с кредитными операциями в банках «Портал», «Евробанк», «Глобус», City Commerce Bank и еще нескольких финучреждениях, сообщается со ссылкой на ГФС.

Несмотря на банкротство, Никифоров не без успеха «раскручивает» инвесторов из ближнего зарубежья, не особо разбирающийся открытых данных украинского Минюста, сообщается в расследовании.

«Инвесторы легко ведутся, при том, что сам Дмитрий Никифоров уже привлекался правоохранительными органами по ст 358 УПК, ч 2 (подделка документов). Попав под амнистию, он избежал тюремного заключения (дело №199802556)», - пишут Акценты со ссылкой на инсайдеров рынка.

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