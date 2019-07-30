В Киеве прямо посреди улиц начали устанавливать кнопки вызова полиции

В Киеве начали устанавливать кнопки экстренного вызова полиции. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом Министерство внутренних дел Украины сообщило на своей официальной странице в Facebook.

В частности, как сообщается, чтобы связаться с правоохранителями нужно просто нажать специальную кнопку. При этом полицейский оператор видит и слышит все происходящее в круглосуточном режиме, даже если никто не нажал на кнопку, так как устройства оборудованы системами видеонаблюдения и звукозаписи.

Пока экстренные кнопки вызова появились в четырех местах: Smart street, Салютная, 2, Аллея художников, Пейзажная аллея, Парк Владимирская горка.