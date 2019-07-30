У Зеленского решили создать русскоязычный канал для всего мира. В России считают, что не выйдет

Офис президента Украины намерен создать всемирный русскоязычный канал для усиления позиций страны в информационной войне с пропагандой. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом заявил заместитель главы ОПУ Кирилл Тимошенко в интервью «Интерфакс-Украина».

По его словам, целью канала будет борьба как за умы украинцев на оккупированных территориях Донбасса и Крыма, так и за умы россиян на территории РФ. «У нас разработан вариант запуска украинского русскоязычного канала, которым мы сможем покрывать русскоговорящее население по всему миру», — рассказал Тимошенко.

Он также подчеркнул, что несмотря на то, что канал планируется сделать государственным, но транслировать он будет в том числе лучший контент частных каналов.

Тимошенко также заявил, что государство намерено поддерживать Общественное телевидение, но оно должно выйти на определенные показатели эффективности в своей работе, избавиться от многих ненужных зданий и уменьшить штат. «Много зданий и другого, в чем нет необходимости. Они не могли добиться, чтобы правительство разрешило им это продавать. Для этого есть площадка «ProZorro.Продажи», — рассказал он.

Отметим, что в России уже прокомментировали данную инициативу. В частности, по словам первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова, «настойчивые попытки столкнуть Россию и Украину не приведут ни к каким результатам».

«Русскоязычный телеканал будет существовать, но это не значит, что люди, которые будут его смотреть, не смогут разобрать, кто враг Украине, а кто друг. Украине и без этого хватает проблем, которые нужно решать в преддверии зимы», — заявил он в комментарии российскому пропагандистскому каналу RT. А россияне, которые, по заявлению Тимошенко, станут целевой аудиторией телеканала, по убеждению Джабарова, будут критически относиться к информации, транслируемой подобным СМИ.

Как сообщала «Фраза», 25 апреля 2019 года Верховная Рада Украины приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».