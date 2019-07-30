В Киеве подрезали любителя азартных игр

Утром вторника, 30 июля, на Отрадном проспекте в Киеве порезали человека. Как выяснили журналисты «Фразы», мужчина получил ножом в бок.

Как передает «Информатор», потерпевший потерял много крови – его госпитализировали.

Очевидцы ЧП говорят, что мужчина вышел из зала игровых автоматов «Космолот», когда к нему подбежал неизвестный парень лет тридцати в панаме и ударил его.

Примечательно, что это не было ограблением. Причины нападения сейчас выясняют в полиции.

Как писала «Фраза», в Киеве девушку прямо на улице ударили ножом в шею.

Ранее на окраине Киева в пьяной драке подрезали двух мужчин.