На окраине Киева подстрелили девушку

Вечером понедельника, 29 июля, на улице Ивана Миколайчука в Днепровском районе столицы произошло ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», тут ранили девушку.

Как передает «Информатор», ей выстрелили в ногу резиновой пулей.

Сообщается, что муж и жена гуляли возле рынка «Березняки» с собакой, где поругались с компанией парней и девушек. Супруг достал пистолет, и выстрелили несколько раз – одна из пуль попала в девушку.

После этого супруги и их собака сбежали с места инцидента.

Девушку же госпитализировали.

Полиция выясняет детали ЧП.

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