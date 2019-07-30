ОАЭ и Германия: СМИ выясняют, куда улетела семья Порошенко

Семья бывшего президента Украины Петра Порошенко покинула страну. Как выяснили журналисты «Фразы», СМИ гадают, куда отправился экс-глава государства.

Так, издание «Страна.юа» со ссылкой на свои источники в Госпогранслужбе пишет, что семья Петра Порошенко покинула Украину двумя самолетами, вылетев в ОАЭ и Германию.

В сообщении говорится, что 28 июля «на чартерном рейсе Киев-Стамбул из аэропорта «Жуляны» вылетели Петр Порошенко, Алексей Порошенко, Юлия Порошенко (жена Алексея) и Елизавета Порошенко (внучка экс-гаранта)». Как отмечается, «самолет вылетел с Киева в 18-47 сел в Стамбуле в 20-22».

После этого, пишет портал, «тот же борт в 21-17 вылетел из Стамбула на Дубай (ОАЭ) и сел там в 00-54, после чего он пропал из системы».

Издание также пишет, что «остальная часть семьи экс-президента покинула Украину несколькими днями ранее, 23 июля». Уточняется, что «рейсовым самолетом Киев-Мюнхен из Украины вылетели: Марина Порошенко, Евгения Порошенко (дочка), Михаил Порошенко (сын) и Александра Порошенко (дочка)».

Также портал не исключает, что конечной точкой полета самолетов могут быть Мальдивские острова.

Как писала «Фраза», ранее появилась информация, что Порошенко улетел в Турцию.