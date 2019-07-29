Порошенко уже покинул территорию Украины, ‒ СМИ

Экс-президент Украины Петр Порошенко вместе со своими родными покинул территорию Украины. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает издание «УП», ссылаясь на свои источники.

По данным СМИ, бывший глава государства улетел на отдых в Турцию.

«Часть членов его семьи выехала из Украины на прошлой неделе. Другая часть и он выехали в воскресенье. Летели в Стамбул», ‒ рассказал собеседник издания.

Кроме того, источники утверждают, что Петр Порошенко уже написал заявление об отказе от услуг Государственной охраны.

Как писала «Фраза», опоздав на первый допрос, Порошенко на второй решил прийти заранее.

Ранее Порошенко пытались избить сразу после допроса в ГБР.