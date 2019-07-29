На Киевщине страшной смертью погибли двое маленьких детей

В понедельник, 29 июля, в селе Гайшин Киевской области произошел пожар в частном домовладении. Как выяснили журналисты «Фразы», в огне погибли оставленные без присмотра маленькие дети.

Как передает пресс-служба ГСЧС, сообщение о пожаре поступило на пуль дежурного 27-й пожарно-спасательной части города Переяслав-Хмельницкий в 10-37.

Прибыв на место ЧП, спасатели выяснили, что пламенем охвачен дом площадью 64 кв. м. По словам соседей, в доме могли находиться малолетние дети.

Справившись с огнем, пожарные обнаружили в одной из комнат тела детей 2015 и 2017 г. р. без признаков жизни.

По факту гибели детей начато уголовное произвоство. Причина пожара устанавливается.

Как писала «Фраза», в Одесской области произошла трагедия: в одном из сел сгорели четыре ребенка.

Ранее сообщалось, что в России почти дотла сгорел детский лагерь. Погибли 4 ребенка.