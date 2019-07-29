Генерал-беспредельщик Глуховеря решил «сыграть на опережение». Но этого оказалось мало

Начальник полиции Днепропетровской области Виталий Глуховеря, «вляпавшийся» в скандал с задержанием патрульных копов, решил уволиться с занимаемой должности. Как выяснили журналисты «Фразы», его рапорт был одобрен высшестоящими начальниками.

Как передает пресс-служба МВД, рапорт горе-генерала был удовлетворен главой Нацполиции Сергеем Князевым после согласования с руководителем МВД Арсеном Аваковым.

Тем не менее, служебная проверка в отношении Виталия Глуховери, начатая после публикации скандального видеоролика, будет продолжена, а ее выводы будут переданы в ГБР для принятия процессуального решения.

В свою очередь, исполняющим обязанности руководителя полиции в Днепропетровской области назначен Артем Васицкий, ранее занимавший должность заместителя начальника областного главка ‒ начальника криминальной полиции.

Как писала «Фраза», генерал-беспредельщик Глуховеря прокомментировал скандальное видео с задержанием патрульных копов.

Ранее пранкеры от имени Зеленского позвонили днепропетровскому генералу-беспредельщику.