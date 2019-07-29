Главные новости за 29 июля 2019 года

«Была возможность снять»: «слуги народа» проходят интенсивное обучение в самом дорогом отеле Трускавца. Избранные народные депутаты от партии «Слуга народа» в данный момент проходят обучение в одном из самых дорогих отелей Трускавца. Речь идет о так называемой «Школе депутатов» от Киевской школы экономики. Как сообщает почетный президент КШЭ Тимофей Милованов, курсы для нардепов будут проходить в «жестком формате» с 8:30 до 21:30. «Это реально жесть. Посмотрим, выдержит ли и кто», — рассказал он.

У Зеленского захотели превратить СБУ в «Смерш». Службу безопасности Украины ожидает полномасштабная реформа. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк. По его словам, на повестке дня стоит реформирование всей сферы безопасности в стране, которое не имеет смысла без реформы в СБУ. «СБУ должна стать мощной, но в одной ключевой сфере — это контрразведка», — заявил Данилюк, подчеркнув, что спецслужбу нужно лишить функций по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией.

Стеклянный мост Кличко продолжает трескаться. На стеклянном пешеходно-велосипедном мосту в Киеве продолжают появляться трещины. Новое ЧП стряслось в понедельник, 29 июля. Тут «треснуло боковое стекло, которое служило защитой и некой страховкой после перил», Место повреждения уже огородили. По самому же мосту продолжают гулять люди.

Романчук взял единственную медаль чемпионата мира по водным видам спорта в плавании для Украины. Украинский пловец Михаил Романчук стал серебряным призером чемпионата мира по водным видам спорта в Кванджу (Республика Корея). Таким образом он завоевал единственную медаль для сборной Украины в этом виде спорта. Украинец стал вторым на дистанции 1500 метров вольным стилем. Опередить украинца удалось немцу Флориану Веллброку, третьим стал итальянец Грегорио Пальтриньери. Еще один украинец Сергей Фролов пришел к финишу седьмым.

Мужчина в черном хладнокровно расстрелял парня в спортивной футболке на одной из улиц Харькова. В ночь на понедельник, 29 июля, в Харькове мужчина, одетый в черное, застрелил человека на одной из улиц Харькова. В частности, как сообщается, труп парня в спортивной футболке и шортах с огнестрельным ранением был найден на ул. Молочной. По словам очевидцев, нападающий был один, это мужчина, одетый во все черное. В частности, в толстовку.

В Киеве поезд сбил мужчину, который перебегал ему дорогу. В понедельник, 29 июля, в Киеве погиб мужчина. Рядом со станцией «Сырец» его сбил поезд. Мужчина перебегал рельсы. После наезда состава он скончался на месте. На вид погибшему около сорока лет.

Синоптики пообещали украинцам долгожданное похолодание — ожидаются дожди. Уже со вторника, 30 июля, надоевшая всем жара в Украине начнет отступать. Синоптики обещают похолодание и дожди. Такой прогноз дали в Гидрометцентре. Достаточно прохладная и мокрая погода установится по стране как минимум до конца недели. Сухо может быть только на юго-востоке и в Крыму, где сохранятся остатки жары.

Украинца в ЮАР жестоко зарезали из-за рюкзака. 44-летнего украинца Ивана Иванова убили на одной из туристических троп горы Пик Чепмена в Кейптауне (Южно-Африканская республика). По данным СМИ, туриста зарезали грабители из-за его рюкзака. Как сообщают местные СМИ, 27 июля 2019 года трое злоумышленников напали на туриста и нанесли ему несколько ударов в грудь ножом. Он скончался в результате кровопотери.

В Ливии уничтожены два украинских транспортных самолета, — СМИ. В Ливии в результате ракетного удара были взорваны два украинских самолета Ил-76. Официальной информации об этом инциденте пока не поступало. По данным СМИ, уничтоженные самолеты находились на территории военной базы Аль Джафра, которая принадлежит силам генерала Халифы Хафтара. При этом один из них якобы был взорван ударом с турецкого беспилотника Bayraktar TB2.

На фестивале еды в США расстреляли десятки людей (18+). На проходящем в калифорнийском городке Гилрой фестивале уличной еды произошла стрельба. В воскресенье, 28 июля, неизвестный открыл огонь по людям. По данным местной полиции, в результате стрельбы пострадали не менее шестидесяти человек. Число погибших пока неизвестно.

Появилось странное видео с Путиным и детьми (18+). В сети появилось очередное странное видео с президентом РФ Владимиром Путиным и детьми. Это не первый случай, когда российский лидер проявляет к малышам загадочную «нежность». На этот раз два непонятных эпизода произошли после парада в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге. Сначала Владимир Путин долго «жал» плечи двум мальчикам, а потом похлопал по попе маленькую девочку, которая не хотела смотреть ему в лицо.

В Индии родился... ребенок-русалка (18+). В индийском Лакхимпур-Кхери 22-летняя девушка родила ребенка-русалку. Малыш с сиреномелией скончался через несколько часов. Как пишут местные СМИ, врачи даже не сумели установить, мальчик это или девочка. Примечательно, что сами роды прошли без осложнений, но малыш появился на свет со сросшимися ногами. Практически все дети с таким диагнозом, который называют «синдром русалки», умирают в первые минуты после рождения.