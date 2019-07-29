Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Украинца в ЮАР жестоко зарезали из-за рюкзака

Украинца в ЮАР жестоко зарезали из-за рюкзака

44-летнего украинца Ивана Иванова убили на одной из туристических троп горы Пик Чепмена в Кейптауне (Южно-Африканская республика). Как выяснили журналисты «Фразы», по данным СМИ, туриста зарезали грабители из-за его рюкзака.

Как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на местные СМИ, 27 июля 2019 года трое злоумышленников напали на туриста и нанесли ему несколько ударов в грудь ножом. Он скончался в результате кровопотери.

Отмечается, что одного из нападавших уже задержали. При себе у него был рюкзак Иванова. Он уже якобы признался в грабеже и нанесении ножевых ранений и рассказал полицейским, где найти тело.

Двух других нападавших разыскивают.

Родственница убитого сообщила, что у Иванова остались трое детей, младшему из которых всего два года.

По данным News24, мужчина остановился в городке Хаут Бей и, несмотря на предупреждения об опасности одиноких прогулок, решил пройтись по одному из популярных маршрутов.

Как сообщала «Фраза», 21 февраля 2018 года на популярном египетском курорте в Хургаде вор жестоко убил 29-летнюю гражданку Украины.

В июне 2019 года в турецкой Анталье был арестован турист из Украины, которого обвинили в жестоком убийстве собственного отца.

Тэги: турист, Украина, убийство, мир, ЮАР, криминал, рюкзак

Комментарии

Статьи

29.07.19 09:03

Триумф украинской дури

Автор: Александр Карпец

Интервью

22.07.19 12:21

Гиоргий Цитаишвили: Я не должен играть лишь из-за того, что я чемпион мира. Я должен играть, если буду этого заслуживать!

Автор: Андрей Шахов

Колонка автора
29.07.19 08:40

Суперкубок Украины: с победой, Киев!

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

К делам о хищении средств в НМУ командой Екатерины Амосовой добавилось еще одно
29.07.19 13:54

К делам о хищении средств в НМУ командой Екатерины Амосовой добавилось еще одно

Автор: «О политике»

Выбор редакции
Порошенко жил на коврике в приемной у Януковича
Порошенко жил на коврике в приемной у Януковича
Порошенко жил на коврике в приемной у Януковича
Порошенко жил на коврике в приемной у Януковича
Сто долларов: банковский «сервис» по-киевски
Сто долларов: банковский «сервис» по-киевски
Порошенко могут привлечь к ответственности за приказ начать наступление на Донбассе
Порошенко могут привлечь к ответственности за приказ начать наступление на Донбассе
Пока в зоне АТО гибли украинские ребята, Порошенко переоформлял свою панамскую компанию
Пока в зоне АТО гибли украинские ребята, Порошенко переоформлял свою панамскую компанию
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
Усик может стать новым президентом Украины?
Усик может стать новым президентом Украины?
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
fraza.ua

Главная новость дня

«Была возможность снять»: «слуги народа» проходят интенсивное обучение в самом дорогом отеле Трускавца

«Была возможность снять»: «слуги народа» проходят интенсивное обучение в самом дорогом отеле Трускавца
29.07.19 13:59
895
Последние новости
29.07.19 17:01

Появилось странное видео с Путиным и детьми (18+)
29.07.19 16:56

Синоптики пообещали украинцам долгожданное похолодание и дожди
29.07.19 16:22

Украинца в ЮАР жестоко зарезали из-за рюкзака
29.07.19 15:56

В УПЦ рассказали, зачем устанавливали стенды перед Верховной Радой в День Крещения Руси
29.07.19 15:55

Солдат Нацгвардии получил огнестрельное ранение в здании суда в Одессе
29.07.19 15:12

Умерла самая умная собака в мире, «знавшая» более тысячи слов
29.07.19 14:54

Митрополит Онуфрий объяснил, почему Церковь называют канонической
Фото и Видео
Появилось странное видео с Путиным и детьми (18+)
Появилось странное видео с Путиным и детьми (18+)
Появилось странное видео с Путиным и детьми (18+)
Появилось странное видео с Путиным и детьми (18+)
Умерла самая умная собака в мире, «знавшая» более тысячи слов
Умерла самая умная собака в мире, «знавшая» более тысячи слов
В Индии родился… ребенок-русалка (18+)
В Индии родился… ребенок-русалка (18+)
В Днепре эпично горел трамвай
В Днепре эпично горел трамвай
«Была возможность снять»: «слуги народа» проходят интенсивное обучение в самом дорогом отеле Трускавца
«Была возможность снять»: «слуги народа» проходят интенсивное обучение в самом дорогом отеле Трускавца
В Киеве поезд сбил мужчину, который перебегал ему дорогу
В Киеве поезд сбил мужчину, который перебегал ему дорогу
Мужчина в черном хладнокровно расстрелял парня в спортивной футболке на одной из улиц Харькова
Мужчина в черном хладнокровно расстрелял парня в спортивной футболке на одной из улиц Харькова
ДТП в Днепре: девушку сбили прямо на пешеходном переходе
ДТП в Днепре: девушку сбили прямо на пешеходном переходе
На окраине Киева в пьяной драке подрезали двух мужчин
На окраине Киева в пьяной драке подрезали двух мужчин
Зеленский лично понаблюдал за победой «Динамо» в Одессе
Зеленский лично понаблюдал за победой «Динамо» в Одессе
fraza.ua
Новости блогосферы
14.07.19 15:21

Президенту нужно поставить на место свою челядь
27.06.19 15:53

Порошенко жил на коврике в приемной у Януковича
16.06.19 17:53

Неуважаемые Юраши, земля под вашими ногами гореть будет!
16.06.19 12:21

Президентский сайт до сих пор контролируют люди Порошенко

Опрос

Что будет с Порошенко после выборов?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.