Украинца в ЮАР жестоко зарезали из-за рюкзака

44-летнего украинца Ивана Иванова убили на одной из туристических троп горы Пик Чепмена в Кейптауне (Южно-Африканская республика). Как выяснили журналисты «Фразы», по данным СМИ, туриста зарезали грабители из-за его рюкзака.

Как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на местные СМИ, 27 июля 2019 года трое злоумышленников напали на туриста и нанесли ему несколько ударов в грудь ножом. Он скончался в результате кровопотери.

Отмечается, что одного из нападавших уже задержали. При себе у него был рюкзак Иванова. Он уже якобы признался в грабеже и нанесении ножевых ранений и рассказал полицейским, где найти тело.

Двух других нападавших разыскивают.

Родственница убитого сообщила, что у Иванова остались трое детей, младшему из которых всего два года.

По данным News24, мужчина остановился в городке Хаут Бей и, несмотря на предупреждения об опасности одиноких прогулок, решил пройтись по одному из популярных маршрутов.

Как сообщала «Фраза», 21 февраля 2018 года на популярном египетском курорте в Хургаде вор жестоко убил 29-летнюю гражданку Украины.

В июне 2019 года в турецкой Анталье был арестован турист из Украины, которого обвинили в жестоком убийстве собственного отца.