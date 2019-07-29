Солдат Нацгвардии получил огнестрельное ранение в здании суда в Одессе

В понедельник, 29 июля, в Киевском районном суде Одессы солдат Национальной гвардии Украины во время несения службы получил огнестрельное ранение. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба Южного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины.

В частности, как сообщается, во время несения службы в суде сотрудники Нацгвардии услышали выстрел. В одном из помещений они нашли солдата с огнестрельным ранением в голову.

В данный момент врачи борются за жизнь военнослужащего, о его состоянии ничего не известно.

Между тем, как сообщает «Думская» со ссылкой на источники в правоохранительных органах, военнослужащий 34 отдельного конвойного батальона Нацгвардии, уроженец Тернополя, пытался покончить с собой. Об этом свидетельствует предсмертная записка, которую якобы нашли на месте происшествия.

Как сообщала «Фраза», 2 февраля 2015 года в дежурную часть Голосеевского районного управления милиции Киева позвонила женщина и сообщила, что обнаружила своего сына повешенным в собственной квартире. Им оказался 22-летний киевлянин, военнослужащий Национальной Гвардии Украины.

25 января 2018 года в Северодонецке во время несения службы по охране административного здания Апелляционного суда Луганской области свел счеты с жизнью 22-летний военнослужащий Национальной гвардии Украины.

При этом он оставил предсмертную записку.