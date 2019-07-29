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Митрополит Онуфрий объяснил, почему Церковь называют канонической

Митрополит Онуфрий объяснил, почему Церковь называют канонической

Каноническая Церковь — это само слово «каноническая», от слова «канон». Это группа верующих, которая живет по канонам Церкви. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, об этом рассказал Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий в интервью телеканалу «Интер».

«У каждого государства есть свои законы, своя конституция. И все граждане государства должны жить согласно своей конституции. Если человек живет по Конституции, значит, у него все хорошо, все гладко, все нормально. Если он нарушает конституцию, то его действия называются антиконституционными, и за это человека, осуждают, или штрафуют, или садят в тюрьму.

Церковь имеет свою конституцию, эти каноны. Если мы живем по канонам, то мы называемся каноническая Церковь, а если мы нарушаем каноны, мы называемся антиканоническая Церковь. Если человек нарушает каноны церковные, то мы за это не штрафуем и не сажаем в тюрьму. Это не наши меры. Но у нас есть такая мера, когда мы присекаем молитвенное и евхаристическое общение с такими людьми. И таким образом отсекаем их от себя, отделяем себя от них. И наша каноническая Церковь в этих непростых условиях старается не нарушать никакие церковные каноны», - рассказал Митрополит Онуфрий.

Блаженнейший рассказал, где можно подробнее узнать о канонах Церкви.

«Если кто хочет детально узнать, в чем каноны Церкви состоят, есть такая книга, которая называется «Правила и каноны церковные». Можно открыть и почитать эту книгу и посмотреть, как христиане, как Церковь должна себя вести, как жить, чтобы она была в пределах канонов. Эти каноны, они написаны людьми, но под вдохновением Духа Святого. Поэтому, кто содержит эти духовные каноны, тот сам наполняется благодатью Святого Духа. Кто нарушает эти каноны, тот лишается этой благодати Святого Духа, который передается через эти каноны, - подчеркнул он.

Предстоятель УПЦ отметил, что сейчас в мире идет борьба с христианством.

«Мы просто являемся фрагментом этой общей большой борьбы против Христа. Идет борьба против Христа. Да. Идет глобализация, выстраивается большой мир, общий мировой дом, в котором должны все люди жить. Где не будет политических границ. С исчезновением политических границ исчезают многие проблемы, которые порождают эти границы. И сегодня вопрос для Церкви стоит в том, чтобы в этом огромном мире, в новом мировом пространстве, найти себе место. Потому что, к сожалению, для христианства там места не отведено. И мы сейчас занимаемся тем, чтобы выбороть себе законное место в этом пространстве. В этой борьбе у нас и появились эти всякие там томосы и так далее, и так далее. Все это связано с этой борьбой за пространство в этом мировом порядке.

Мы, конечно, хотим, чтобы мы имели в этом новом государстве большом свое законное место, юридическое место, но не хотим за это платить чистотой своей веры. Потому что нам косвенным образом предлагают: ты оставайся христианином, прими тот закон, тот закон, который Бог осуждает. Бог запрещает так делать. Ну какой я буду христианин, если я буду делать то, что Христос запрещает делать? Я уже не буду христианин, а буду мыльный пузырь, пустой, который только вид имеет масштаба такого, пространства я не буду иметь. Поэтому мы в этом мире занимаемся тем, чтобы найти себе место в этом пространстве и выработать какой-то юридический, административный механизм управления Церковью», - подчеркнул он.

Ранее «Фраза» сообщала, что Предстоятель и верующие УПЦ почтили память погибших на Майдане.

Тэги: общество, православие, новости православия, УПЦ, новости Украины

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