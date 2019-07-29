На Днепропетровщине двое мужчин пострадали в результате подрыва автомобиля

В Никополе Днепропетровской области злоумышленник подорвал Mitsubishi Outlander 41-летнего местного предпринимателя. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в Отделе коммуникации полиции Днепропетровской области.

В частности, как сообщается, инцидент произошел поздно вечером в воскресенье, 29 июля, на перекрестке улицы Новикова и Коцюбинского.

В результате происшествия пострадали два пассажира автомобиля, которые получили многочисленные осколочные ранения, однако их жизни ничего не угрожает.

По данным следствия, причиной взрыва стала граната РГД-5, которую под машину бизнесмена бросил мужчина, личность которого уже установлена.

Как сообщала «Фраза», 26 мая 2019 года на улице Центральной в городе Павлограде Днепропетровской области неизвестные злоумышленники подорвали автомобиль многократного чемпиона мира по кикбоксингу Рамиля Ахмедова.