У Зеленского захотели превратить СБУ в «Смерш»

Службу безопасности Украины ожидает полномасштабная реформа. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк в интервью телеканалу «24».

По его словам, на повестке дня стоит реформирование всей сферы безопасности в стране, которое не имеет смысла без реформы в СБУ. «СБУ должна стать мощной, но в одной ключевой сфере — это контрразведка», — заявил Данилюк, подчеркнув, что спецслужбу нужно лишить функций по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией.

Он также добавил, что реформу, ради которой «многое придется менять» активно поддерживает президент, а также «наши международные партнеры».

При этом Данилюк заявил, что сам участвует в создании соответствующего законопроекта и напомнил, что когда-то он также «занимался написанием закона о Национальном антикоррупционном бюро». «Мы собрали лучших экспертов, почти две недели мы проделывали закон, очень тщательно обсуждали все риски и именно это позволило НАБУ весьма достойно держаться на плаву. Поэтому надо сделать так, чтобы то, что мы делаем мало настоящий результат», — заключил секретарь СНБО, добавив, что к созданию законопроекта должны быть привлечены также представители СБУ и западные партнеры.

Контрразведка — деятельность особых государственных органов по пресечению разведывательной и шпионской деятельности других государств и антиправительственных организаций на своей территории.

Отметим, что во времена Второй мировой войны на территории Советского Союза задачи контрразведки возлагались на группу организаций под общим названием «Смерш» (сокр. от «Смерть шпионам»). За годы Перестройки в СССР вокруг него сложилась репутация репрессивного органа, хотя на этот счет историками до сих пор ведутся споры.

Как сообщала «Фраза», в начале 2018 года народный депутат Украины Сергей Лещенко написал в своем блоге, что реформа СБУ является одним из ключевых требований НАТО. В частности, по словам политика, НАТО требовало лишить СБУ функций расследования экономических преступлений. Однако тогдашняя власть якобы проигнорировала эти требования, так как «это направление стало для СБУ формой рэкета».