Киев и область вот-вот накроют грозовые дожди

Жителей Киева и области предупредили о надвигающейся грозе. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом заявили в Гидрометцентре.

Дожди могут обрушиться на столицу уже сегодня во второй половине дня.

На вторник, 30 июля, по Киеву и области ожидается похолодание: днем будет до 24-26 тепла, а ночью до плюс 15-17.

Ожидаются порывы ветра до 10 метров в секунду. Пройдет гроза.

В последующие дни прогнозируется постепенно снижение температуры воздуха.

Как писала «Фраза», с этой недели Украину обильно накроют грозы, ожидается похолодание.