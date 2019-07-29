Синоптики пообещали украинцам долгожданное похолодание и дожди

Уже со вторника, 30 июля, надоевшая всем жара в Украине начнет отступать. Как выяснили журналисты «Фразы», синоптики обещают похолодание и дожди.

Такой прогноз дали в Гидрометцентре.

Достаточно прохладная и мокрая погода установится по стране как минимум до конца недели.

Сухо может быть только на юго-востоке и в Крыму, где сохранятся остатки жары.

Днем температура воздуха будет постепенно падать.

В Киеве также обещают похолодание и дожди.

Как писала «Фраза», с этой недели Украину обильно накроют грозы, ожидается похолодание.