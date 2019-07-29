В Ливии уничтожены два украинских транспортных самолета, – СМИ

В Ливии в результате ракетного удара были взорваны два украинских самолета Ил-76. Как выяснили журналисты «Фразы», официальной информации об этом инциденте пока не поступало.

Как сообщает «Апостроф» со ссылкой на специализированный ресурс Avia.pro, уничтоженные самолеты находились на территории военной базы Аль Джафра, которая принадлежит силам генерала Халифы Хафтара. При этом один из них якобы был взорван ударом с турецкого беспилотника Bayraktar TB2.

Представители армии Хафтара со своей стороны заявили, что уничтожили один из турецких дронов, который летал над базой Аль Джафра.

В то же время, по данным одного из каналов в Telegram, самолеты были зафрахтованы ОАЭ и якобы перевозили из Турции оружие, которое запрещено поставлять в Ливию. Как утверждается, командир экипажа одного из самолетов погиб, судьба остальных пилотов неизвестна.

По другим данным, речь идет о двух самолетах компании Europe Air, действовавших в интересах армии Хафтара.

Как сообщает Страна.ua, в пятницу, 26 июля, Государственная авиационная служба Украины отозвала разрешение на полеты этой авиакомпании, зарегистрированной на представителя Индии Джайдипа Мирчандани.

Официально причина такого решения не называется, но есть предположение, что это может быть связано с подозрениями в перевозках контрабандного оружия.

По данным издания, в этот же день были взорваны самолеты. При этом официально местом их вылета указывалось Абу Даби (ОАЭ), местом назначения — ливийский Лабрак. Однако самолеты изменили маршрут и из аэропорта Лабрак направили самолеты на аэродром Джуфра для перевозки «остатков груза».

Как подчеркивается, одному из уничтоженных самолетов было 27 лет и в конце августа этого года его уже должны были списать.

По мнению ливийского журналиста Абдулькадера Ассада, под обстрел из беспилотников одной из противоборствующих сторон попали Ил-76ТД, зафрахтованные ОАЭ. «По одной из версий, за поставками оружия на украинских самолетах может стоять Москва», — заявил журналист, несмотря на то, что Россия отрицает поставки оружия в Ливию, уверяя, что строго придерживается принятого Совбезом ООН оружейного эмбарго.

Кроме того, как утверждает издание, в налете погиб летчик-контрактник из Мелитополя Владимир Бухальский, который прославился тем, что 8 лет назад эвакуировал украинцев из Ливии после свержения Муаммара Каддафи. В августе 2012 года экипаж под командованием Бухальского также эвакуировал украинцев из Сирии.

По словам Ассада, он погиб, пытаясь спасти некие бортовые документы.

В то же время, по данным «Факты Запорожье», Бухальский погиб еще в конце июня в результате обстрела из реактивных систем залпового огня «Град». При этом он возглавлял экипаж самолета Ан-124-100 ливийской авиакомпании Libyan Arab Air Cargo.

Как утверждает издание, эта информация является достоверной и точной, подчеркивая, что нынешний инцидент с двумя уничтоженными Ил-76 имеет отношение к другим обстоятельствам и пока не подтвержден официально.

Отметим, что на данный момент действительно никакой официальной информации ни от враждующих в Ливии сторон, ни от третьих лиц, ни от представителей Украины на сей счет не поступало.