Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Собор УПЦ КП осудил действия руководства ПЦУ и Министерства культуры

Собор УПЦ КП осудил действия руководства ПЦУ и Министерства культуры

Архиерейский Собор УПЦ КП, который состоялся в Киеве 27 июля под руководством Филарета (Денисенко), обвинил ПЦУ в захвате своих храмов и «разжигании открытой вражды в украинском православии», а Министерство культуры Украины – в «недопустимом вмешательстве во внутреннюю жизнь Церкви». Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает пресс-служба УПЦ КП.

В постановлении Собора отмечается, что «получение Томоса стало эйфорией в Церкви и обществе, но эта радость оказалась иллюзорной. Фактически, Томос был направлен на ликвидацию Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата. Москва довольна».

В УПЦ КП обвинили руководство ПЦУ в том, что оно «всевозможными методами пытается уничтожить УПЦ КП», ради чего приняло постановление о перерегистрации епархий Киевского патриархата, которая «часто совершается незаконными, насильственными методами и рейдерскими захватами».
«Архиерейский Собор осуждает действия руководства ПЦУ по захвату храмов и монастырей Киевского патриархата. Оно, то есть руководство, несет ответственность за это перед Богом, за разжигание открытой вражды в украинском православии – неприязненные отношения между верующими людьми. Собор также напоминает о юридической ответственности перед законом за грубое нарушение прав человека и религиозной свободы», – говорится в постановлении.

Также Собор заявил о «недопустимом вмешательстве Министерства культуры Украины во внутреннюю жизнь Церкви» и незаконном снятии «Киевской патриархии» УПЦ КП с регистрации.

«Своими действиями Министерство культуры Украины уничтожает Православную Церковь, которая является единственной независимой от иностранных центров. Кому, в таком случае, служит Министерство культуры?» – поинтересовались архиереи.

В УПЦ КП обратились к Президенту и Премьер-министру Украины «с настоятельной просьбой прекратить незаконное вмешательство» Минкульта в церковную жизнь и призвали защитить «защитницу духовных интересов украинского народа».

Ранее «Фраза» сообщала, что Апелляционный суд признал незаконной попытку Министерства культуры переименовать УПЦ.

Тэги: общество, православие, новости православия, УПЦ, новости Украины

Комментарии

Статьи

29.07.19 09:03

Триумф украинской дури

Автор: Александр Карпец

Интервью

22.07.19 12:21

Гиоргий Цитаишвили: Я не должен играть лишь из-за того, что я чемпион мира. Я должен играть, если буду этого заслуживать!

Автор: Андрей Шахов

Колонка автора
29.07.19 08:40

Суперкубок Украины: с победой, Киев!

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Зарплата выше президентской, квартира и 30 помощников: что получат украинские нардепы
26.07.19 12:35

Зарплата выше президентской, квартира и 30 помощников: что получат украинские нардепы

Автор: Александр Литвин, «Обозреватель»

Выбор редакции
Порошенко жил на коврике в приемной у Януковича
Порошенко жил на коврике в приемной у Януковича
Порошенко жил на коврике в приемной у Януковича
Порошенко жил на коврике в приемной у Януковича
Сто долларов: банковский «сервис» по-киевски
Сто долларов: банковский «сервис» по-киевски
Порошенко могут привлечь к ответственности за приказ начать наступление на Донбассе
Порошенко могут привлечь к ответственности за приказ начать наступление на Донбассе
Пока в зоне АТО гибли украинские ребята, Порошенко переоформлял свою панамскую компанию
Пока в зоне АТО гибли украинские ребята, Порошенко переоформлял свою панамскую компанию
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
Усик может стать новым президентом Украины?
Усик может стать новым президентом Украины?
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
fraza.ua

Главная новость дня

Определился обладатель Суперкубка Украины по футболу

Определился обладатель Суперкубка Украины по футболу
28.07.19 22:59
2155
Последние новости
29.07.19 11:04

В Индии дети утонули, купаясь в канаве
29.07.19 10:54

В Ливии уничтожены два украинских транспортных самолета, – СМИ
29.07.19 10:53

Собор УПЦ КП осудил действия руководства ПЦУ и Министерства культуры
29.07.19 10:23

Синод УПЦ создал комиссию для обмена пленными в формате «всех на всех»
29.07.19 10:05

В Киеве возле яхт-клуба утонул мужчина
29.07.19 09:33

Романчук взял единственную медаль чемпионата мира по водным видам спорта в плавании для Украины
29.07.19 09:02

ДТП в Днепре: девушку сбили прямо на пешеходном переходе
Фото и Видео
ДТП в Днепре: девушку сбили прямо на пешеходном переходе
ДТП в Днепре: девушку сбили прямо на пешеходном переходе
ДТП в Днепре: девушку сбили прямо на пешеходном переходе
ДТП в Днепре: девушку сбили прямо на пешеходном переходе
На окраине Киева в пьяной драке подрезали двух мужчин
На окраине Киева в пьяной драке подрезали двух мужчин
Зеленский лично понаблюдал за победой «Динамо» в Одессе
Зеленский лично понаблюдал за победой «Динамо» в Одессе
На фестивале еды в США расстреляли десятки людей (18+)
На фестивале еды в США расстреляли десятки людей (18+)
В Ливии ракетным ударом уничтожены украинские военно-транспортные самолеты Ил-76, ‒ СМИ
В Ливии ракетным ударом уничтожены украинские военно-транспортные самолеты Ил-76, ‒ СМИ
Десятки тысяч верующих со всей Украины поклонились за ночь святыням УПЦ в Киево-Печерской Лавре
Десятки тысяч верующих со всей Украины поклонились за ночь святыням УПЦ в Киево-Печерской Лавре
На Житомирщине в лесу нашли тело зверски убитого «врага» Пашинского, ‒ СМИ
На Житомирщине в лесу нашли тело зверски убитого «врага» Пашинского, ‒ СМИ
В Киеве пьяный ветеран АТО напал с ножом на людей
В Киеве пьяный ветеран АТО напал с ножом на людей
Пранкеры от имени Зеленского позвонили днепропетровскому генералу-беспредельщику
Пранкеры от имени Зеленского позвонили днепропетровскому генералу-беспредельщику
В США студент откопал череп динозавра, которому 65 миллионов лет
В США студент откопал череп динозавра, которому 65 миллионов лет
fraza.ua
Новости блогосферы
14.07.19 15:21

Президенту нужно поставить на место свою челядь
27.06.19 15:53

Порошенко жил на коврике в приемной у Януковича
16.06.19 17:53

Неуважаемые Юраши, земля под вашими ногами гореть будет!
16.06.19 12:21

Президентский сайт до сих пор контролируют люди Порошенко

Опрос

Что будет с Порошенко после выборов?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.