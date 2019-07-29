Романчук взял единственную медаль чемпионата мира по водным видам спорта в плавании для Украины

Украинский пловец Михаил Романчук стал серебряным призером чемпионата мира по водным видам спорта в Кванджу (Республика Корея). Как выяснили журналисты «Фразы», таким образом он завоевал единственную медаль для сборной Украины в этом виде спорта.

Как сообщает УНИАН, украинец стал вторым на дистанции 1500 метров вольным стилем. Опередить украинца удалось немцу Флориану Веллброку, третьим стал итальянец Грегорио Пальтриньери. Еще один украинец Сергей Фролов пришел к финишу седьмым.

Как отмечает издание, это единственная медаль сборной Украины в плавании на данных соревнованиях.

Всего же на счету украинцев семь наград — одно золото, одно серебро и пять бронз, что позволило ей занять 14-е место в медальном зачете.

Как сообщала «Фраза», в октябре 2016 года Романчук завоевал сразу два «золота» на этапе Кубка мира по плаванию в Сингапуре.

В конце 2017 года Романчук выиграл золотую медаль чемпионата Европы в Копенгагене на дистанции 1500 метров вольным стилем. При этом он на 8 секунд опередил олимпийского чемпиона 2016 года и мирового рекордсмена — итальянца Грегорио Пальтриньери.