В Индии дети утонули, купаясь в канаве

В индийском городке Дойла произошла трагедия. Как выяснили журналисты «Фразы», тут дети утонули, купаясь в канаве.
Трагедия произошла в воскресенье, 28 июля.
В яме с дождевой водой погибли семь малышей 8-10 лет. Еще двух детей спасли.
Местная полиция говорит, что дети мылись в канаве возле дороги, в которой начала оседать грязь, которая буквально засосала малышей.
Как писала «Фраза», в Индии автобус рухнул в канал – погибли десятки людей.
Ранее в Индии леопард обглодал спящего крестьянина – всю деревню охватила паника.