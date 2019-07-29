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В Индии дети утонули, купаясь в канаве

В Индии дети утонули, купаясь в канаве

В индийском городке Дойла произошла трагедия. Как выяснили журналисты «Фразы», тут дети утонули, купаясь в канаве.

Трагедия произошла в воскресенье, 28 июля.

В яме с дождевой водой погибли семь малышей 8-10 лет. Еще двух детей спасли.

Местная полиция говорит, что дети мылись в канаве возле дороги, в которой начала оседать грязь, которая буквально засосала малышей.

Как писала «Фраза», в Индии автобус рухнул в канал – погибли десятки людей.

Ранее в Индии леопард обглодал спящего крестьянина – всю деревню охватила паника.

Тэги: Индия, мир, ЧП, дети

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