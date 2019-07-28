Определился обладатель Суперкубка Украины по футболу

В Ливии ракетным ударом уничтожены украинские транспортные самолеты Ил-76, ‒ СМИ

Десятки тысяч верующих со всей Украины поклонились за ночь святыням УПЦ в Киево-Печерской Лавре

На Житомирщине в лесу нашли тело зверски убитого «врага» Пашинского, ‒ СМИ

В Киеве пьяный ветеран АТО напал с ножом на людей

Пранкеры от имени Зеленского позвонили днепропетровскому генералу-беспредельщику

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