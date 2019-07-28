Определился обладатель Суперкубка Украины по футболу

Сегодня, 28 июля, в Одессе состоялся поединок за Суперкубок Украины по футболу. Как передает корреспондент «Фразы» с места событий, встречались киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер».
В драматичной встрече победили «динамовцы» со счетом 2:1.
Сегодня, 28 июля, в Одессе состоялся поединок за Суперкубок Украины по футболу. Как передает корреспондент «Фразы» с места событий, встречались киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер».
В драматичной встрече победили «динамовцы» со счетом 2:1.
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