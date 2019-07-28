Блогер Шарий сделал важное заявление по поводу своего политического будущего

Популярный украинский блогер Анатолий Шарий сделал заявление по поводу своей дальнейшей политической карьеры. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщают «Вести», ссылаясь на telegram-канал лидера «Партии Шария».

По словам Шария, он вынужден отказаться от дальнейшего участия в политической жизни страны, поскольку не верит в возможность получения госфинансирования.

«Пока что останавливаемся. Нет понимания, что дальше, госфинансирование, скорее всего, срежут под любым предлогом, да и такого прессинга не ожидали. Если есть идеи ‒ вперед, у меня закончились», ‒ написал Анатолий Шарий.

Как известно, все политсилы, набравшие на парламентских выборах более 2%, получают финансирование из государственного бюджета.

Как писала «Фраза», одиозный нардеп Геращенко посоветовал журналисту Шарию собирать вещи и готовиться к переезду в Россию.

Ранее Шарий заявил, что Коломойский предлагал назначить Медведчука губернатором Донецкой области.