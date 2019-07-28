Главные новости за 27-28 июля 2019 года

Зеленский буквально онемел от беспредела днепропетровского генерала. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на скандальное видео с участием начальника ГУ НП Днепропетровской области Виталия Глуховери, который приказал задержать патрульных полицейских, остановивших генеральский внедорожник за нарушение ПДД. «Зе» потребовал от руководства силовых ведомств принять меры в отношении горе-начальника.

Пранкеры от имени Зеленского позвонили днепропетровскому генералу-беспредельщику. Известные российские пранкеры Вован и Лексус смогли дозвониться начальнику ГУ НП Днепропетровской области Виталию Глуховере, который «вляпался» в громкий скандал, приказав задержать патрульных копов, посмевших остановить его авто. Телефонные «хулиганы» сначала выдали себя за работника СМИ, а потом ‒ за самого Владимира Зеленского.

Генерал-беспредельщик Глуховеря прокомментировал скандальное видео с задержанием патрульных копов. Начальник ГУ НП Днепропетровской области Виталий Глуховеря прокомментировал резонансное видео с задержанием патрульных полицейских, посмевших остановить генеральское авто за нарушение ПДД. Свои мысли горе-генерал изложил на странице в Facebook.

В Ливии ракетным ударом уничтожены украинские транспортные самолеты Ил-76, ‒ СМИ. В Ливии в результате ракетного удара сил правительства национального согласия (ПНС) по аэропорту Аль-Джуфра, который контролируют силы Ливийской национальной армии Халифы Хафтара, были уничтожены два украинских транспортных самолета Ил-76. Об этом сообщили украинские и зарубежные СМИ.

На Житомирщине в лесу нашли тело зверски убитого «врага» Пашинского, ‒ СМИ. В Житомирской области обнаружен труп жителя Коростеня, который был фигурантом одного из уголовных производств о нарушениях избирательного законодательства. Погибший пытался сорвать избирательную кампанию одиозного нардепа Сергея Пашинского.

В полиции озвучили подробности грандиозной «зачистки» на Киевщине. В полиции Киевской области рассказали подробности масштабной операции в городе Белая Церковь, во ходе которой силовики одновременно провели более 50 обысков. Правоохранители решили ликвидировать сразу три преступные группировки, которые «не давали житья» местным предпринимателям.

Скончался участник трех Олимпиад Роман Вирастюк. Скончался известный украинский легкоатлет (толкатель ядра) Роман Вирастюк. Сердце участника трех Олимпийских игр перестало биться на 52-м году жизни.

Появилось видео, как в Харькове патрульные копы сбили людей прямо на пешеходном переходе. В пятницу вечером, 26 июля, в Харькове произошло ДТП, в результате которого пострадали женщина с малолетним ребенком. Потерпевшие пересекали проезжую часть по «зебре», когда в них врезалось полицейское авто.

В США студент откопал череп динозавра, которому 65 миллионов лет. В американском штате Северная Дакота обнаружена часть черепа динозавра ‒ трицератопса ‒ возрастом 65 млн лет. Сенсационную находку сделал студент 5-го курса факультета биологии Калифорнийского университета Харрисон Дюран.