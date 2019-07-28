Генерал-беспредельщик Глуховеря прокомментировал скандальное видео с задержанием патрульных копов

Начальник ГУ НП Днепропетровской области Виталий Глуховеря прокомментировал резонансное видео с задержанием патрульных полицейских, посмевших остановить генеральское авто за нарушение ПДД. Как выяснили журналисты «Фразы», свои мысли горе-генерал изложил на странице в Facebook.

По словам полицейского начальника, он готов предоставить любую информацию для проведения объективного расследования этого резонансного инцидента.

«Когда это произошло, лично выслушал стороны конфликта и был готов к принятию решения о привлечении к ответственности виновного. Однако меня заверили о решении конфликта. Сейчас предоставлю свидетельства и объяснения по этому делу следователем. Считаю делом чести разобраться в ситуации!» ‒ заявил Виталий Глуховеря и добавил, что он «всегда стоял на стороне правды и защиты интересов граждан».

Как писала «Фраза», Зеленский буквально онемел от беспредела днепропетровского генерала.

Позднее пранкеры от имени Зеленского позвонили днепропетровскому генералу-беспредельщику.