Под Киевом извращенец надругался над 6-летним ребенком

В одном из сел Васильковского района Киевской области извращенец надругался над малолетней девочкой. Как выяснили журналисты «Фразы», 6-летний ребенок попал «в лапы» своему родственнику.

Как передает пресс-служба областной полиции, в ходе досудебного расследования было установлено, что по пути домой девочка встретила своего родственника, который предложил ей зайти в дом, чтобы «научить просматривать игры на мобильном телефоне».

Сообщается, что доверчивый ребенок ответил согласием на предложение злоумышленника... Пользуясь ее беспомощностью и отсутствием родителей или других взрослых лиц дома, он совершил развратные действия. На допросе развратник в содеянном сознался.

Теперь же ему грозит уголовная ответственность, предусмотренная ч.2 ст.156 УК Украины («развращение несовершеннолетних»).

Как писала «Фраза», на Днепропетровщине престарелый извращенец неестественным путем изнасиловал приемную внучку.

Ранее сообщалось, что в Одессе мужчина изнасиловал свою несовершеннолетнюю падчерицу.