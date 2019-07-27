В Киеве женщина нашла труп собственного сына

В субботу, 27 июля, в Подольском районе Киева был обнаружен труп молодого мужчины. Как выяснили журналисты «Фразы», несчастный покончил жизнь самоубийством, «забыв» о живой матери.

Как передает «Информатор», приблизительно в 11-00 в дежурную часть позвонила женщина, проживающая на ул. Баклажанной , которая сообщила, что обнаружила своего 34-летнего сына повешенным в недостроенном здании на территории частного домовладения.

По алресу немедленно отправились правоохранители и медики. К сожалению, врачам оставалось лишь констатировать смерть.

На месте ЧП работали патрульные, следователь и эксперты. Причины, побудившие человека лишить себя жизни, выясняются.

Как писала «Фраза», в центре Киева повесился молодой парень, исчезнувший на музыкальном фестивале.

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