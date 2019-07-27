Скончался участник трех Олимпиад Роман Вирастюк

В субботу, 27 июля, скончался известный украинский легкоатлет (толкание ядра) Роман Вирастюк. Как выяснили журналисты «Фразы», сердце участника трех Олимпийских игр перестало биться на 52-м году жизни.

Как написал в своем Facebook брат Романа ‒ прославленный силач Василий Вирастюк ‒ 11 июля ему была проведена срочная и очень сложная операция (аневризма, расслоение брюшной аорты).

«Он был бойцом, и несмотря на все „но“, он боролся до последнего», — написал Василий Вирастюк.

Прощание с легкоатлетом состоится в Киеве, 28 июля, а похороны пройдут в родном Ивано-Франковске.

Роман Вирастюк был членом юношеской, юниорской и молодежной сборных СССР, серебряный призером последнего чемпионата СССР 1991 года, обладателем Кубка СССР.

17-кратный чемпион и восьмикратный обладатель Кубка Украины. Бронзовый призёр чемпионата Европы 1994 года, четырехкратный серебряный призер Кубка Европы (1994, 1995, 1999, 2000 годы). Чемпион Европы среди клубов (2002 год). Участник трех Олимпийских игр (Атланта ‒1996, Сидней ‒ 2000, Афины — 2004 год). С 1995 по 2005 год был капитаном Олимпийской сборной Украины.

Как писала «Фраза», в Днепре при загадочных обстоятельствах умер известный украинский спортсмен.

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