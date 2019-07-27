В Киеве обокрали известного журналиста. Воры «увели» дорогую технику и кое-что «полу-интимное»

В Киеве неизвестные злоумышленники «распотрошили» автомобиль журналиста «Громадського» Богдана Кутепова. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом потерпевший рассказал на своей странице в Facebook.

По словам Кутепова, кража произошла в день выборов ‒ 21 июля ‒ когда он «стримил» на «стеклянном» мосту Кличко.

Ловкие злоумышленники каким-то образом отключили автомобильную сигнализацию и похитили из салона ценные вещи, оборудование для съемок, а также 700 гривен денежных средств.

Кроме того, добычей воров стали карты памяти, на которой хранились «полу-интимные» видеоролики, снятые в квартире действующего народного депутата.

Стоимость похищенного Кутепов оценил в 150-170 тысяч гривен.

Он отметил, что машина стояла на углу Трехсвятительской и Костельной, в «зоне действия не менее двух камер наблюдения, еще с десяток камер в радиусе 200 метров».

Пока же полицейские не сообщали ему о каких-либо «подвижках» в деле.

Как писала «Фраза», под Киевом ударом ножа в шею убили журналиста.

Ранее в Черкассах проломили голову известному журналисту.