Состояние здоровья Бари Алибасова резко ухудшилось ‒ ему грозит новая операция

Известному музыкальному продюсеру Бари Алибасову предстоит перенести новую операцию из-за ухудшения состояния. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщил Rambler News Service со представителя музыканта Вадима Горжанкина.

По его словам, врачи НИИ имени Склифосовского диагностировали у Алибасова сильное сужение пищевода ‒ до 0,6 см, хотя предыдущее обследование продюсера показало более позитивные результаты.

Горожанкин объяснил, что из-за сужения пищевода, вызванного химическим ожогом щелочным веществом, продюсер принимает пищу только в жидком виде, поэтому вопрос об операции «остается открытым».

«Даже таблетки приходится дробить на части, чтобы они не застряли при приеме. Бари Каримович сильно похудел», ‒ отметил он.

Как писала «Фраза», сын Бари Алибасова рассказал, как его отец умудрился выпить жидкость для очистки труб.

Ранее сообщалось, что знаменитую группу «На-На» нагло «кинул» аферист.