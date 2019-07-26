Польша выдала России украинского киллера

Из Польши в РФ экстрадировали гражданина Украины, который фигурирует в «громком» деле о заказном убийстве генерального директора стройуправления МФД РФ в 2017 году. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает агентство РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

По ее словам, Юрия Гуйву доставили из Варшавы в Москву в пятницу, 26 июля. Украинца обвиняют в разбойном нападении и убийстве руководителя ФГУП «Ремонтно-строительное управление МВД России» Николая Волкова, которое произошло в марте 2017 года на улице Осенней в Москве.

По данным следствия, преступление было совершено по заказу организованной группой лиц.

Как писала «Фраза», «киллером» Бабченко оказался экс-служитель УПЦ (МП), УПЦ (КП), ветеран АТО и «правосек».

Ранее сообщалось, что в Харькове неизвестный из автомата расстрелял представителя криминальных кругов Эдика «Лепу».