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Главные новости за 26 июля 2019 года

Главные новости за 26 июля 2019 года

Выборы Верховной Рады: стали известны результаты всех партий. Утром пятницы, 26 июля, в ЦИК обработали 100% протоколов выборов Верховной Рады по одномандатному округу. Уже известны результаты всех партий. Побеждает «Слуга народа», набирающая 43,16% (6 307 097 голосов). Второй идет «Оппозиционная платформа – За жизнь», у которой 13,05% (1 908 087 голосов). Третье место заняла «Батькивщина», набравшая 8,18% (1 196 258 голосов).

В Днепре при загадочных обстоятельствах умер известный украинский спортсмен. В Днепре в возрасте 36 лет умер известный украинский прыгун в воду Юрий Шляхов. Спортсмен ушел из жизни при загадочных обстоятельствах, тело без признаков жизни в его квартире нашла его мать. В данный момент прокуратура устанавливает причины смерти спортсмена. За свою карьеру Шляхов 22 раза становился чемпионом Украины, за что и получил звание мастера спорта.

Кличко вновь очень сильно «затормозил» в прямом эфире. С мэром Киева Виталием Кличко произошел очередной курьез. Выступая в эфире «Радио Свобода», столичный градоначальник сильно «завис». Рассказывая о скандальном стеклянном мосте, Виталий Кличко вспомнил о своем обращении в Институт судебных экспертиз.

В Киеве толпа подростков до потери сознания избила полицейского. В Оболонском районе столицы группа молодых людей избила сотрудника полиции, который вмешался в их конфликт. Об этом на своей странице в Facebook написал начальник Нацполиции Киева Андрей Крищенко. По его словам, во время инцидента полицейский находился на службе. Он увидел конфликт между молодыми людьми, подошел, представился, сделал замечание. Однако на него набросились с кулаками. В ответ он применил травматическое оружие: сделал несколько предупредительных выстрелов, от которых никто не пострадал, и потерял сознание от удара бутылкой по голове.

Синоптики рассказали о погоде в Украине на выходные: короткое затишье перед бурей. Синоптики поведали о погоде в Украине в ближайшие выходные, 27-28 июля. По стране ожидается сухая погода. Дожди пройдут лишь в западных и восточных областях. По Украине будет весьма жарко. Днем ожидается до плюс 26-32, а ночью 14-21 тепла.

Звезда сборной Германии по футболу подвергся вооруженному нападению в Лондоне. Звездный полузащитник сборной Германии и лондонского «Арсенала» Месут Озил в столице Англии подвергся вооруженному нападению со стороны двоих неизвестных на скутерах. Произошло все в тот момент, когда Озил с одноклубником Сеадом Колашинацем находился в своем автомобиле стоимостью 100 тысяч фунтов. Двое неизвестных подошли к автомобилю и начали угрожать Озилу ножом. Колашинац выскочил из машины и с голыми руками набросился на нападавших. Немец же спрятался в турецком ресторане, который был расположен рядом.

Во Франции найдена кость гигантского существа, которое жило около 140 млн лет назад. Во Франции в муниципалитете Анжак-Шарант ученые обнаружили бедренную кость неизвестного динозавра весом около 508 килограммов и размером с человека. Не исключено, что при жизни существо было высотой более 30 метров. «Мы можем увидеть место, к которым крепились мышцы и сухожилия. Не часто удается найти столь крупный фрагмент, который может развалиться на куски под своим весом», — рассказал палеонтолог из Парижского исторического музея Рено Аллан.

Илон Маск показал видео взлета и посадки будущего межпланетного корабля. Илон Маск показал в своем «Твиттере» видео взлета и посадки будущего корабля Starship. Ожидается, что детище компании SpaceX будет осуществлять управляемые полеты между планетами и сможет отправиться на Марс. Сейчас испытания звездолета, названного Starhopper, проходят на космодроме Бока-Чика в Техасе.

Тэги: Киев, выборы, футбол, общество, погода, Виталий Кличко, мир, политика, наука, спорт, новости Украины

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