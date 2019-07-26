В Днепре при загадочных обстоятельствах умер известный украинский спортсмен

В Днепре в возрасте 36 лет умер известный украинский прыгун в воду Юрий Шляхов. Как выяснили журналисты «Фразы», спортсмен ушел из жизни при загадочных обстоятельствах, тело без признаков жизни в его квартире нашла его мать.

В данный момент прокуратура устанавливает причины смерти спортсмена, сообщает «Сегодня».

За свою карьеру Шляхов 22 раза становился чемпионом Украины, за что и получил звание мастера спорта.

В составе сборной Украины Шляхов завоевал золотые медали чемпионата Европы и Кубка европейских чемпионов. Кроме этого, Шляхов принимал участие в Олимпийских играх 2004 и 2008 годов. В 2007 году стал третьим на летней Универсиаде, которая проходила в Бангкоке.

В 2010 году Шляхов завершил карьеру.

Ранее «Фраза» сообщала, что 14 ноября 2018 года в Ровенской области на трассе Киев-Чоп между селами Гаи-Левятинские и Крупец произошло смертельное ДТП. В аварии погиб неоднократный чемпион мира и Европы по армрестлингу Андрей Пушкарь.

В конце марта 2019 года в Запорожье в смертельной аварии погиб многократный чемпион Украины по кикбоксингу.