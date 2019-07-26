В Мариуполе престарелый извращенец развращал 6-летнюю дочь друзей

В Мариуполе (Донецкая область) 61-летний мужчина небезосновательно подозревается в развращении малолетнего ребенка. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Как отметили в ведомстве, 20 июля нынешнего года в одном из районов Мариуполя мужчина употреблял спиртные напитки дома у своих знакомых. В какой-то момент он решил сходить за водой в ближайший магазин и взял с собой 6-летнюю дочь своих знакомых.

По дороге извращенец остановился и показал малолетнему ребенку свои половые органы, а также совершил другие действия сексуального характера в присутствии девочки.

Вернувшись домой, девочка сразу же рассказала родителям о том, что с ней произошло. Взрослые незамедлительно обратились с заявлением в полицию.

Сейчас мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления. Решается вопрос об избрании последнему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Днепропетровской области неродной дед всю ночь насиловал 13-летнюю девочку естественным и неестественным путем.

В Одесской области сотрудники правоохранительных органов задержали 63-летнего мужчину, который изнасиловал девятилетнего мальчика.