В одном из немецких городков толпа пьяных школьников штурмовала полицейский участок

В немецком городке Штарнберг произошел необычный инцидент. Как выяснили журналисты «Фразы», тут вечером четверга, 25 июля, пьяная толпа школьников штурмовала полицейский участок.

Как сообщает местная полиция, конфликт вспыхнул после того, как один из 15-летних парней перебрал с выпивкой во время вручения дипломов в местной школе и начал вести себя неадекватно – его задержала полиция. Это не понравилось его дружкам. Собрав банду в пятьдесят человек, они пошли «освобождать» его из участка.

Местная полиция была вынуждена вызвать подкрепление из ближайших городков, нападение подростков удалось сдержать. В копов летели бутылки и камни, хулиганы били окна и пытались сломать дверь.

В итоге еще троих школьников задержали.

Как писала «Фраза», в Германии поймали дипломатов с крупной партией героина.