В Индии леопард обглодал спящего крестьянина – всю деревню охватила паника

В минувшую среду, 24 июля, в одной из деревень индийского штата Раджастхан произошла трагедия. Как выяснили журналисты «Фразы», тут леопард загрыз спящего крестьянина.

Как сообщает местная полиция, погибшему было сорок лет.

Здоровенный зверь незаметно пробрался в его жилище, пока хозяин дома спал на веранде после трудового дня, и напал на него. Леопард схватил его за шею и уволок в лес.

На поиски своего соседа бросились жители деревни, но нашли лишь его труп в ста метрах от дома. Зверь успел отгрызть ему ногу и сбежал в чащу.

Власти штата уже бросили на поиски леопарда команду специалистов по отлову диких зверей и призывают людей не паниковать.

Как писала «Фраза», не так давно в Индии леопард проник в дом и откусил голову маленькому мальчику.