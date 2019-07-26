Выборы Верховной Рады: стали известны результаты всех партий

Утром пятницы, 26 июля, в ЦИК обработали 100% протоколов выборов Верховной Рады по одномандатному округу. Как выяснили журналисты «Фразы», уже известны результаты всех партий.

Побеждает «Слуга народа», набирающая 43,16% (6 307 097 голосов).

Второй идет «Оппозиционная платформа – За жизнь», у которой 13,05% (1 908 087 голосов).

Третье место заняла «Батькивщина», набравшая 8,18% (1 196 258 голосов).

Также в новый парламент проходят «Европейская Солидарность» с результатом 8,10% (1 184 475 голосов) и «Голос», набравший 5,82% (851 669 голосов).

Остальные партии не прошли в Верховную Раду.

Всего в списки избирателей были внесены 29 527 974 украинцев. Проголосовали 21 июля 14 717 102 человек. По заграничному округу могли проголосовать 450 612 наших граждан, а воспользовались этим правом 32 765 украинцев.

Как писала «Фраза», явка на выборах Верховной Рады не дотянула до 50%.