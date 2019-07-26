ВОЗ озвучила страшные данные по гепатиту в мире: счет идет на сотни миллионов людей

В ВОЗ озвучили страшные цифры по заболеваемости гепатитом в мире. Как выяснили журналисты «Фразы», данные привел глава отдела по исследованию страшной болезни Марк Балтрейс.

По его словам, гепатитом В заражены не менее 257 миллионов людей во всем мире. Еще как минимум 71 миллион человек заражен гепатитом С.

Он отметил, что если не решать проблему прямо сейчас, то без лечения всего за десять ближайших лет могут умереть 4,5 миллиона людей.

Также отмечается, что сейчас лечение получают лишь 4,5 миллиона человек с гепатитом В и 2 миллиона людей с гепатитом С. Все остальные больные лишены медицинской помощи.

В ВОЗ призывают вложить в борьбу с болезнью не менее шести миллиардов долларов.

Лидером по заболеваемости в мире назвали Пакистан – тут 10 миллионов больных. По три миллиона больных в Китае, Египте, США и России.

Как писала «Фраза», самым смертоносным вирусом на Земле оказался гепатит, который ежегодно убивает более 1,3 миллиона человек.