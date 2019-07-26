В селе под Киевом дед напал на соседа… с косой

В селе Микуличи Киевской области произошло ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», тут 75-летний мужчина напал на своего 65-летнего соседа с косой.

Как передает областная полиция, все это едва не завершилось трагедией.

Выяснилось, что соседи давно поругались, а накануне, с утра минувшей среды, у них случился конфликт, в ходе которого один из мужчин схватил косу и порезал голову другому.

В полицию об инциденте сообщила жена потерпевшего. К счастью, тот успел выбить косу и остался жив.

А вот пенсионеру теперь светит до 15 лет тюрьмы. Но, скорее всего, он отделается «условкой».

Как писала «Фраза», в ровенской больнице буйный пациент избил врачей и выпал из четвертого этажа.

Ранее на Троещине скрывавшийся от правосудия парень зачем-то подрезал полицейского.