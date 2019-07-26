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Лига Европы: «Заря» стартовала с уверенной победы в Черногории

Лига Европы: «Заря» стартовала с уверенной победы в Черногории

Сегодня, 25 июля, в Европе состоялись первые матчи второго раунда квалификации Лиги Европы. Как передает корреспондент «Фразы», луганская «Заря» на выезде играла против черногорской «Будучности».

Со стартовых минут матча было заметно, что украинцы явно превосходят своего соперника, дольше владеют мячом, опаснее атакуют. И вполне логично, что именно подопечные Виктора Скрипника первыми забили гол. На 16-й минуте встречи Богдан Михайличенко с левого фланга прострелил в штрафную площадку соперника, где Громов в касание отправил мяч в сетку ворот.

Спустя всего три минуты луганчане удвоили свое преимущество, и снова автором гола стал Громов. Будковский навязал борьбу голкиперу соперника, вынудив его ошибиться, мяч отскочил к Громову и Артем спокойно отправил мяч в ворота. После этого игра немного успокоилась и до перерыва счет на табло не изменился.

В дебюте второй половины встречи команды обменялись опасными моментами, но уже было заметно, что хозяева поля немного осмелели, и активнее шли на ворота Шевченко. И в одном из эпизодов они сумели один мяч отквитать после подачи с углового. А еще через минуту черногорцы и вовсе могли сравнивать счет, но Перович из выгодной позиции пробил немного выше перекладины.

После этого игра немного успокоилась, было заметно, что обе команды подустали. А за 10 минут до финального свистка Скрипник снял автора «дубля» Громова и выпустил вместо него Арвеладзе. И буквально сразу же Леван после прострела справа забил третий гол в ворота «Будучности».

Под занавес встречи обе команды могли забивать еще, но «Зарю» после удара со штрафного Вучича спасла перекладина, а удару Лунева совсем немного не хватило точности – мяч в милиметрах разминулся с левой «девяткой».

Как оказалось, мяч Арвеладзе стал последним в поединке – уверенная победа «Зари» со счетом 3:1. Ответный матч состоится через неделю.

Ранее «Фраза» сообщала, что 22 июля в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги чемпионов. Своего соперника на этой стадии турнира узнало и киевское «Динамо». Подопечные Александра Хацкевича сыграют с бельгийским «Брюгге». Стартуют киевляне на выезде.

Тэги: ФК Заря, Заря, футбол, Лига Европы, спорт

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