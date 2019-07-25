Обработано 99,94% протоколов: партия Зеленского набирает более 6,3 миллиона голосов

На сайте ЦИК обновились официальные результаты досрочных выборов в Верховную Раду Украины по многомандатному округу. Как выяснили журналисты «Фразы», на данный момент обработано уже 99,94% электронных протоколов.

Президентская партия «Слуга народа» уверенно побеждает, набирая аж 43,16% (6 301 974 голоса). Далее идет «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь», у которой 13,04% (1 904 850 голосов).

Также в парламент проходят «Батькивщина» (8,18% ‒ 1 195 566 голосов), «Европейская Солидарность» с показателем 8,10% (1 183 674 голоса), и «Голос» (5,82% ‒ 851 191 голос).

Остальные политсилы не преодолевают проходной барьер в 5%.

Как писала «Фраза», стало известно, как на выборах Верховной Рады проголосовал зарубежный округ.