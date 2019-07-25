Верховный главнокомандующий Зеленский лично отдал приказ на захват российского танкера NEYMA, ‒ журналист

Приказ о задержании российского танкера NEYMA в порту Измаила отдал президент Украины Владимир Зеленский. Как выяснили журналисты «Фразы», эту информацию «слил» в сеть известный украинский журналист Юрий Бутусов.

По его словам, решение о задержании судна было санкционировано Верховным главнокомандующим в среду, 24 июля.

Как подчеркнул Юрий Бутусов, «судьбоносный» приказ принимался непросто, поскольку было очевидно, что арест приведет к ответным действиям РФ.

Он также отметил, что задержание танкера NEYMAявляется логичным ответом на не выполнение Российской федерацией решения Международного морского суда, который обвинил РФ в незаконном задержании украинских моряков в Керченском проливе и потребовал их немедленного освобождения.

«Хотелось бы поблагодарить за профессиональные действия сотрудников СБУ и военной прокуратуры, которые четко выполнили указ президента и провели задержание нарушителей», ‒ резюмировал журналист.

Как писала «Фраза», сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурой задержали российский танкер Neyma, который 25 ноября 2018 года блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе.

В свою очередь, в российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что если речь идет о захвате россиян в заложники, «это будет квалифицировано как грубейшее нарушение международного права и последствия не заставят себя ждать».