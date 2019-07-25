«Оппозиционная платформа — За жизнь» заявляет о массовых фальсификациях на 5 округах в Луганской области и требует пересчета голосов

«Оппозициционная платформа — За жизнь» заявила о масштабных фальсификациях, организованными народным депутатом от партии «Наш край» Сергеем Шаховым. Партия считает необходимым пересчитать голоса на всех участках тех округов, где были зафиксированы массовые фальсификации, сообщает Dsnews со ссылкой на пресс-службу политсилы.

«Пользуясь тяжелым положением жителей региона, вынужденных выживать в сложных экономических и социальных условиях блокады Донбасса, команда Шахова организовала сеть подкупа избирателей — раздавая 5-киллограмовые мешки с сахаром, деньги и так называемые социальные карты», — говорится в заявлении.

Кроме того, в партии добавили, что все эти факты были зафиксированы на фото и видео, об этом было известно в ЦИК и правоохранительным органам. «Со старта, начав кампанию по беспределу и беззаконию, „сладкая группа“ кандидатов-мажоритарщиков создала масштабную сеть для фальсификации волеизъявления граждан», — отметили в ОПЗЖ.

«„Оппозиционная платформа — За жизнь“ заявляет — мы не позволим извратить выбор граждан. Вся страна ждала перемен, люди надеялись, что наконец восторжествует закон и в Раду придут те, кому небезразлична судьба страны, будущее Луганщины. Своими действиями „команда Шахова“ не только поставила под уголовную ответственность членов избирательных комиссий, она убила у людей всякую надежду, что в Украине возможны честные выборы, что у граждан есть право на свободу волеизъявления», — подчеркнули в партии.

Также в ОПЗЖ напомнили фальсификаторам и организаторам «сеток» об ответственности по всей строгости закона.