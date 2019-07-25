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Главные новости за 25 июля 2019 года

Главные новости за 25 июля 2019 года

В Измаиле задержан российский танкер, который блокировал украинские корабли в Керченском проливе. Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурой задержали российский танкер Neyma, который 25 ноября 2018 года блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ. Как отметили в ведомстве, во время досудебного следствия было установлено, что по прямому приказу высшего руководства ФСБ РФ представители Пограничной службы ФСБ совершили акт вооруженной агрессии против украинских военных кораблей «Никополь», «Бердянск» и буксира «Яны Капу» в Керченском проливе.

Охота на «героев парковки» в Киеве набирает обороты. В Киеве все активнее работают эвакуаторы, которые вывозят на штрафную стоянку множество автомобилей, припаркованных в неположенных местах. Об этом на своей странице в Facebook написал блогер Влад Антонов. «В Киеве продолжают пачками эвакуировать автомобили, припаркованные на полосах общественного транспорта. Представляю лица жлобов, приходящих к машине, а ее нет, а чтобы забрать еще надо кучу бабла отбашлять», — написал Антонов.

Массовое отравление детей зафиксировано в пансионате на Херсонщине. В среду, 24 июля, в отделение Скадовской центральной районной больницы с признаками пищевого отравления были госпитализированы 14 детей. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Как отметили в ведомстве, дети отдыхали в пансионате «Буревестник», который расположен в поселке Лазурное. Возраст детей составляет 8-14 лет.

На Хмельнитчине загадочной смертью умер мальчик, ехавший на поезде с отдыха домой. Сегодня, 25 июля, в селе Волошское Хмельницкой области обнаружили тело 11-летнего ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции. Как отметили в ведомстве, труп обнаружили рядом с железнодорожной колеей. Сотрудники полиции сумели выяснить, что юный киевлянин этой ночью в поезде «Рахов — Киев» возвращался домой с отдыха.

Названа самая опасная социальная сеть. Исследователи из Великобритании решили проанализировать социальные сети на предмет их потенциальной угрозы для психического здоровья людей. Самой опасной соцсетью оказался Instagram. Как отмечается в исследовании Королевского общества здравоохранения Великобритании, эксперты анализировали такие сети как YouTube, Instagram, Snapchat, Facebook и Twitter. Все эти платформы оценивались на основе 14 разных критериев, включая, в том числе, буллинг, тревогу, одиночество, депрессию и прочее.

Звездолет Илона Маска эпично вспыхнул во время испытаний. Звездолет Starhopper компании SpaceX Илона Маска вспыхнул во время испытаний. Появилось видео ЧП. Огонь вспыхнул на полигоне Бока-Чика-Бич. В ходе эксперимента планировалось, что корабль немного взлетит на двадцать метров, однако пожар помешал этому.

В аннексированном Крыму хотят давать уголовные сроки… за фото с животными. В аннексированном Россией Крыму решили сажать фотографов с животными. Им угрожают уголовными сроками. Об этом заявляют местные российские чиновники. Туристов уже призвали «объявить бойкот фотографам с животными». Отмечается, что «контроль в этом процессе возложен на местные власти и правоохранительные органы».

Тэги: автомобиль, Киев, отравление, Крым, общество, Херсон, политика, наука, социальная сеть, Хмельницкая область, Измаил, Илон Маск, новости Украины

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