В Измаиле задержан российский танкер, который блокировал украинские корабли в Керченском проливе

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурой задержали российский танкер Neyma, который 25 ноября 2018 года блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе СБУ.
Как отметили в ведомстве, во время досудебного следствия было установлено, что по прямому приказу высшего руководства ФСБ РФ представители Пограничной службы ФСБ совершили акт вооруженной агрессии против украинских военных кораблей «Никополь», «Бердянск» и буксира «Яны Капу» в Керченском проливе.
По данным СБУ, вопреки нормам международного морского права военнослужащие пограничных войск ФСБ РФ незаконно, с применением оружия заблокировали движение украинских военных кораблей во время прохода Керчь-Еникальского канала в Керченском проливе с помощью танкера «NEYMA».
Такие незаконные действия способствовали насильственной, с применением оружия остановке и захвату пограничниками ФСБ РФ украинских военных кораблей вместе с 24 членами экипажа.
По факту блокирования танкером «NEYMA» Керчь-Еникальского канала в Керченском проливе следователями СБУ, под процессуальным руководством Военной прокуратуры, было начато и проводится досудебное расследование.
По информации «Вестей», судно Neyma принадлежит компании-судновладельцу из Геленджика «Альтомар шиппинг». При этом договора с профсоюзом моряков на нем нет.
Известно, что судно под флагом России танкера Nika Spirit, который по коду IMO — 8895528 — идентифицирован как упомянутый танкер Neyma, зашло в порт Измаила для ремонта. Само судно было переименовано в Nika Spirit в марте 2019 года, на нем может быть 11-16 моряков.
В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что если речь идет о захвате россиян в заложники, «это будет квалифицировано как грубейшее нарушение международного права и последствия не заставят себя ждать».
Как писала «Фраза», российские корабли «атаковали» украинский флот во время перехода из Одессы в Мариуполь.
Позднее стало известно, что российские корабли открыли огонь по кораблям ВМС ВСУ и взяли их на абордаж.