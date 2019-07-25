В Измаиле задержан российский танкер, который блокировал украинские корабли в Керченском проливе

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурой задержали российский танкер Neyma, который 25 ноября 2018 года блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе СБУ.

Как отметили в ведомстве, во время досудебного следствия было установлено, что по прямому приказу высшего руководства ФСБ РФ представители Пограничной службы ФСБ совершили акт вооруженной агрессии против украинских военных кораблей «Никополь», «Бердянск» и буксира «Яны Капу» в Керченском проливе.

По данным СБУ, вопреки нормам международного морского права военнослужащие пограничных войск ФСБ РФ незаконно, с применением оружия заблокировали движение украинских военных кораблей во время прохода Керчь-Еникальского канала в Керченском проливе с помощью танкера «NEYMA».

Такие незаконные действия способствовали насильственной, с применением оружия остановке и захвату пограничниками ФСБ РФ украинских военных кораблей вместе с 24 членами экипажа.

По факту блокирования танкером «NEYMA» Керчь-Еникальского канала в Керченском проливе следователями СБУ, под процессуальным руководством Военной прокуратуры, было начато и проводится досудебное расследование.

По информации «Вестей», судно Neyma принадлежит компании-судновладельцу из Геленджика «Альтомар шиппинг». При этом договора с профсоюзом моряков на нем нет.

Известно, что судно под флагом России танкера Nika Spirit, который по коду IMO — 8895528 — идентифицирован как упомянутый танкер Neyma, зашло в порт Измаила для ремонта. Само судно было переименовано в Nika Spirit в марте 2019 года, на нем может быть 11-16 моряков.

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что если речь идет о захвате россиян в заложники, «это будет квалифицировано как грубейшее нарушение международного права и последствия не заставят себя ждать».

В свою очередь первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что задержание российского танкера является незаконным. При этом он подчеркнул, что такие действия Украины значительно ухудшают перспективы налаживания российско-украинских отношений.

Как писала «Фраза», российские корабли «атаковали» украинский флот во время перехода из Одессы в Мариуполь.

Позднее стало известно, что российские корабли открыли огонь по кораблям ВМС ВСУ и взяли их на абордаж.