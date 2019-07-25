Ученые объяснили, почему кофе опасно для беременных

Злоупотребление кофе – опасно для беременных. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом заявили ученые из китайского университета Уханя.

Как цитирует их издание Journal of Endocrinology, если переусердствовать с кофе в период беременности, это может повредить печень будущего ребенка, а также привести к задержкам его развития.

Опыты традиционно проводили на мышах. Беременных грызунов поили кофе, наблюдая за их плодами.

Такие же последствия, говорят ученые, ждут и женщин.

Исследователи говорят, что «кофеин заставляет организм женщины вырабатывать большие количества стрессовых гормонов, которые блокируют работу гормона роста IGF1 в печени плода».

Поэтому, в период беременности кофе нужно пить или совсем немного, или же отказаться от него вовсе.

Как писала «Фраза», американские ученые назвали еще одну вескую причину пить кофе.

Ранее ученые обнаружили неожиданную пользу кофе.